◇ナ・リーグカブス8−3レッズ（2026年5月7日シカゴ）カブスは7日（日本時間8日）、レッズに8−3で快勝し9連勝をマークした。これで開幕から38試合を終え4月中旬の10連勝に加え今回の9連勝と、快進撃を続けている。現在26勝12敗の貯金14でナ・リーグ中地区の首位を快走中だ。そしてこの大型連勝記録について、MLBを取材するサラ・ラングス記者は、「最初の38試合で9連勝以上を複数回達成するのは、55年ドジャース以来」