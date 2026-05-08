アメリカ軍はホルムズ海峡を通過していた艦艇がイランから攻撃を受けたとして、自衛のためにイラン側の軍事拠点を攻撃したと発表しました。アメリカ中央軍は7日、海軍のミサイル駆逐艦3隻がホルムズ海峡をオマーン湾に向けて航行中、イラン側からミサイルや無人機、小型ボートによる攻撃を受けたと発表しました。攻撃は阻止したとしていて、駆逐艦への被弾はなかったとしています。そのうえで、中央軍は「自衛のため」、ミサイルと