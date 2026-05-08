天皇陛下と半世紀以上にわたり交流を続けるご学友、社会学研究者の小山泰生氏は「愛子さまは天皇になるべき人」と断言する。小山氏の高祖父である佐佐木高行は、明治政府の枢密院発足のメンバーとして枢密顧問官を務めていた。1888年5月14日、明治天皇も臨席した枢密院の審議において、「男系男子による皇位継承」という原則が明文化。このとき佐佐木らは「あえて男子と入れると伝統がそこなわれる」と猛反対した。議事録（枢密院