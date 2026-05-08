今年3月、愛知県北名古屋市の住宅に侵入し、腕時計など1200万円相当を盗んだとして男3人が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは住居・職業不詳の坂野将来容疑者(29)ら男3人です。3人は今年3月、北名古屋市の会社役員の男性(38)宅に勝手口から侵入し、腕時計など9点、計約1212万円相当を盗んだ疑いが持たれています。3人は盗難車を使って犯行を繰り返していたとみられ、防犯カメラの解析などから浮上したとい