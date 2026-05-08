IVEのウォニョンが、驚異的なスタイルを披露した。ウォニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ウォニョン、密着ミニワンピで浮き出る“Sライン”公開された写真には、グレーのニットワンピースをまとったウォニョンの姿が収められている。タイトなデザインのワンピースが彼女の異次元のプロポーションをより際立たせ、見る者の視線を奪った。投稿を見たファンからは、「リアルバービー人形」