2026年4月24日、漫画家の吉森みき男さんが逝去された（享年84歳）。息子で作家の吉森大祐氏は、闘病中の父と過ごす中で、その半生を小説に残すことを決意する。『練馬純情伝』と題して発表した作品執筆中の思い、そして、昭和40年代、日本が右肩上がりだった時代に、歩みをそろえるように花開いていった漫画業界で活躍した、みき男さんへの思いを、大祐氏が自らつづってくれた。吉森大祐（よしもりだいすけ）1968年、東京下町生