「トランプの存在を異例だと言う人もいますが、私はそう思いません。彼はアメリカを象徴するような大統領です」こう語るのは、『アメリカ 異形の制度空間』の著者で、哲学者の西谷修氏だ。「力による平和」を掲げ、イラン爆撃や南米への武力介入を辞さないトランプ氏の傍若無人な振る舞いは、従来の「世界の警察官」の姿とは乖離しているように見える。だが西谷氏は、そうした振る舞いこそがアメリカの「根っからの体質」だという