遠方にビルがみえる、ヤムナ川に近い砂の発掘現場。作業は休止しているが、政府の許可を得た業者の重機があった=2026年2月23日、ウッタルプラデシュ州ノイダ、鈴木暁子撮影 建設ブームに沸くインドでは、コンクリートの骨材に使う砂をめぐって殺人事件が発生しました。良質な川砂を確保しようと「砂マフィア」まで登場。これまでに違法に砂を採掘している問題を報じた数百人ものジャーナリストが、邪魔者とみなされて殺