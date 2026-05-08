今日5月8日(金)は、北海道や東北を中心に雨で雷を伴う所もあるでしょう。関東も午後はにわか雨や雷雨に注意が必要です。東海から九州は午前を中心に雨の降る所がありますが、次第に晴れるでしょう。関東から沖縄は最高気温25℃以上の夏日となる所が多い見込みです。北日本は雨と雷注意今日8日(金)は、北海道から東北、北陸にかけて雨が降りやすく、午後を中心に雷を伴う所があるでしょう。急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です