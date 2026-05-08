◆米大リーグカブス８―３レッズ（７日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの今永昇太投手が７日（日本時間８日）、６回１失点１０奪三振で４勝目（２敗）を挙げた。カブスは９連勝で本拠では１５連勝。鈴木誠也外野手はベンチスタートで出番はなかった。今永は「今、特に最近、好調というか、調子がいいとかそういうわけではなくて、ただ毎週投手コーチと話し合って、ただそれが試合でできたかできなかったか