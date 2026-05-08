歴史的な大勝利で政権基盤を強固なものにした高市早苗首相。しかし、最近はどうも行動と評価がかみあわない。両陛下との温度差が対照的だった記念式典の様子や官邸幹部が頭を抱えたドタキャン騒動など、首相の近況を詳報する。【写真】テレビ朝日番組キャスター時代の高市早苗氏。他、大型バイクに乗る、ロングヘア時代の高市早苗氏や参議院選挙に初出馬した時のボブヘア姿の高市氏なども身振り手振りでビートを刻む昭和を彩っ