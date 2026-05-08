「メディア批評」が本欄『現代ビジネス』に「引っ越し」して再スタートしてからひと月が経過した。今回のテーマは沖縄の現況をめぐるメディア状況である。沖縄という場所が、近代日本にとって、歴史的に、地理的に、まだ流行りのように廃れていない言葉を使えば、地政学的にどのような位置関係にあるのかは、メディアに関わる人々であれば最小限の共通認識とも思われる前提があったように思う。それを神保太郎のひとりである筆者が