ドイツの首相への厳しい批判スイスでもっとも高い信頼を得ているだけでなく、ドイツ語圏においても高い信頼度を獲得している「ノイエ・ツュリヒャー・ツァイトゥング」（NZZ）は今月1日、第一面で編集長エリック・グイヤーの論説「ドイツはキーウの前にひれ伏す」というタイトルの記事を掲載した（下の写真を参照）。そこで語られているのは、ドイツのフリードリヒ・メルツ首相への厳しい批判である。ノルドストリームを巡る闇記事