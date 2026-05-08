海外旅行は再び「高嶺の花」にいま、海外旅行が再び“高嶺の花”になりつつある。出入国管理在留庁の公表資料（令和7年速報値）によれば、2019年に2000万人を超えていた日本人出国者数は、2025年には約1473万人まで回復したものの、依然としてコロナ前の水準には届いていない。さらにJTBがまとめた2026年の旅行動向見通しについての発表でも、円安や物価高の影響を背景に、海外旅行の回復は緩やかで、2026年はそのペースが鈍化する