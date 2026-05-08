日経平均株価の最高値の更新や賃上げなどのニュースが目立つが、一方で、貧困に苦しむ層が増え続けている。特に、ひとり親世帯の貧困率は高く、最新の『国民生活基礎調査』（2021年）によると、その割合は44.5％にもなるという。ゆとりがないことは、やがて攻撃を誘発する。虐待、ネグレクト、性暴力……いつだって被害者は力を持たぬ子どもたちだ。そんな今、ひとり親家庭を取り巻く苛烈な現実を描いた、湊かなえさんのミステリー