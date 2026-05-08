レッズ戦に先発し、6回1失点、10奪三振の好投で4勝目を挙げたカブス・今永＝シカゴ（ゲッティ＝共同）【シカゴ共同】米大リーグは7日、各地で行われ、カブスの今永はシカゴでのレッズ戦に先発し、6回を6安打1失点、10奪三振の好投で4勝目（2敗）を挙げた。鈴木は出番がなかった。8―3で勝ったチームは連勝を9に伸ばした。レッドソックスの吉田はレイズ戦に「5番・指名打者」で出場。大谷らのドジャース、村上のホワイトソック