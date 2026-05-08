大井川鉄道（本社・静岡県島田市）は６月から、千頭（川根本町）―井川間（静岡市葵区井川）を結ぶ井川線の値上げを計画している。ほぼ全列車を観光列車化し、事前予約制の旅行商品として販売する方式にする。収益を改善する狙いがあるが、現行の２・６倍以上の「実質的な値上げ」となるため、沿線の川根本町の議員から「観光客が減りかねない」という懸念や反発の声が上がっている。（高橋健太郎）大鉄は井川線で１日５往復の