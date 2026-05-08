憧れのフロアスタンド、背伸びして購入したけどあか抜けないAさん（関東在住、30代、事務）は独り暮らしを始めたときからインテリアにこだわって、原状回復可能な範囲で模様替えを楽しんできました。結婚していよいよマイホームを持つことになり、やっと「原状回復」を考えずに心から気に入ったインテリアにできる！と建具や家具に予算をかけました。【漫画】あこがれのこだわりインテリア…ところが結局、後悔することに（全編を