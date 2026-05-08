新色「ウンリュウグリーン」に好感を示す声も！2026年5月5日、富士スピードウェイで開催された「DUNLOP オールフェアレディZミーティング2026」にて、2026年夏に発売を予定する日産「フェアレディZ」マイナーチェンジ版がアンベールされました。全世代のフェアレディZオーナーが注目するなか、新型はファンたちの目にはどう映ったのでしょうか。【画像】これが日本初公開された日産「新型フェアレディZ」の実車です！ 画像で見