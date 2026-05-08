かつて若者の街として賑わっていた渋谷がいま、大変貌を遂げている。再開発により駅周辺には大規模なビルが立ち並び、工事はやむことなくいつまでも続いている。街中は外国人観光客で溢れかえり、退廃的な雰囲気すら漂う。道玄坂の吉野家や西武渋谷店といった街の象徴が次々と閉店することになり、アイデンティティを失った渋谷の衰退を指摘する声もある。文化の発信地だった渋谷はどこへ行くのか。 【画像】新施設はガラガラでも