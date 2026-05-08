＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞プロテストに合格したのは2011年で、今年2月10日には33歳になった。ツアー未勝利の福山恵梨は、並々ならぬ思いを今年のシーズンにぶつけている。「毎年、去年よりもいい状態が続いている感触はある。今年は優勝したい気持ちが一番強いくらい仕上がってます。今年頑張れなかったら、もう（優勝は）ないかもしれ