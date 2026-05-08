アメリカのトランプ政権がホルムズ海峡で足止めされている船舶の退避計画について、早ければ今週中にも再開することを検討していると報じられました。ウォール・ストリート・ジャーナルは7日、ホルムズ海峡で足止めされている船舶の退避計画「プロジェクト・フリーダム」について、トランプ政権が早ければ今週中にも再開することを検討していると報じました。この計画に反発していたサウジアラビアとクウェートが基地などの使用を