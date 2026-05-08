関税政策について発表するトランプ米大統領＝2025年4月、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米国際貿易裁判所は7日、トランプ政権が2月に世界各国・地域に課した10％の代替関税を違法とする判決を出した。原告側が明らかにした。連邦最高裁による「相互関税」などの違法判決を受けて導入した関税でも続けての敗訴となり、政権の通商政策にとって痛手となる。政権が控訴するかどうかが焦点となる。最高裁は2月、国際緊急