名古屋市教育委員会は７日、国の特別天然記念物「ニホンカモシカ」を捕獲したと発表した。市内では４月２２日から５月７日にかけて、相次いで目撃されていた。市教委によると、同市名東区などで目撃情報があり、４月２６日に昭和区で警察官らが確認したが、捕獲できていなかった。同じ個体とみられるカモシカが７日午前１０時半頃、南区内の名鉄名古屋本線で電車と接触したと県警から連絡があった。市教委の担当者が現場に