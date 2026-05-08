子役出身の俳優・谷花音が7日、自身の公式インスタグラムを更新。調理師免許を取得したことを明かした。【写真あり】「じゃーーーん!!!調理師免許取得!!」証書を掲げる谷花音谷は「じゃーーーん!!!調理師免許取得!!実は実は、、、2年間大学と専門学校のダブルスクールでした!!」と明かし、証書を掲げた写真を公開した。続けて「ある日は舞台に立ち、ある日は中華鍋を振り、ある日は栄養学を学び、ある日は大学でゼミに出る。