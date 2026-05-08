ビジネスはもちろんプライベートにも大活躍のデバイスがある。それが近頃流行りの文字起こしレコーダーだ。個人的に当初はGoogleレコーダーアプリをスマホで使っていたが、デバイスとしてのスマホはスマホで、外国語話者のスピーチを同時通訳させたり、写真を撮影したりして何かと忙しいので、音声の録音には専用のデバイスを使うようになった。たいていのレコーダーは、一度の充電で数十時間の録音が可能だ。そして、録音した音声