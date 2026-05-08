20年以上逃亡を続けた“中国版・福田和子”の真相とは――。日本テレビ系バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(毎週金曜19:00〜 ※関東地区ほか)が、きょう8日に放送。整形手術を繰り返し、名前も顔も家族も捨てて逃げ続けた指名手配犯の事件を取り上げる。(左から)唐沢寿明、芦田愛菜金曜ミステリークラブ主宰のノブ(千鳥)が、クラブ会員代表の二宮和也と、スタジオに集まったゲストを考察の世界へ誘う同番組。今回は、世界