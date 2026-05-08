●笑いと謎解きの絶妙なバランスや緩急で引きつける 4月スタートの春ドラマ初回で、最も“画面にくぎづけ”にさせた作品は何だったのか――。テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、4月にスタートした春ドラマ初回の注目度ランキングを作成し、フジテレビ『夫婦別姓刑事』が個人全体1位を獲得。佐藤二朗×橋本愛による異色バディと、“夫婦であることを隠して捜査する”設定が視