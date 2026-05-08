映画『さとこはいつも』(9月18日公開)の特報映像とティザービジュアルが公開された。映画『さとこはいつも』ティザービジュアル○有村架純、⽯⽥ひかり、姫野花春が「さとこ」を演じる沖⽥修⼀監督の⻑編映画デビュー20周年となるアニバーサリーイヤーに完全オリジナルで贈る『さとこはいつも』。監督⾃⾝も「何度も⾒返したくなるほど素敵なシーンばかり」と⼿応えを抱い