お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良が、1日に放送されたNHKの情報番組『あさイチ』(毎週月〜金曜8:15〜)にゲスト出演し、爆笑問題への思いを語った。爆笑問題の田中裕二(左)と太田光○爆笑問題の新ネタ作りを称賛「あの労力がすごい」番組では、内村が大規模な舞台に立つ一方、若手ライブへサプライズ出演するなど精力的に活動していることが話題に。その流れで、「同世代で言うと、最近本当に爆笑問題ってすごいなと」