富士山は日本で初めてスキーが行われた場所 日本でスキー文化が花開いた場所 1911年、オーストリア人のレルヒ少佐がスキーを伝えたことから、新潟県は「スキー発祥の地」として知られています。 しかしじつは、その前年の1910年に、オーストリア人のエゴン・フォン・クラッセルによって、日本で初めてのスキー滑降が富士山で行われていました。場所は御殿場ルートの五