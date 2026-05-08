5月10日は「母の日」です。北九州市の明太子専門店が、旦過市場の生花店とコラボした母の日ギフトを用意しました。添えられたカーネーションには、大火災からの再出発を後押しした地域への恩返しの思いが込められています。 きっかけは店を彩る花 ■かねすえ本舗・戸高佳奈絵さん「1キロ入っているので、とてもお得で。」北九州市小倉北区にある明太子の専門店「かねすえ本舗」は、地元の食卓を50年以上支えて