イラン「米国が停戦合意に違反した」協議を中断する可能性も 米軍がホルムズ海峡地域でイラン標的に対して空爆を実施したが、米当局者はこの空爆は戦争再開を意味するものではないと主張。これに対しイラン側は米国が停戦合意に違反したと非難。 米イラン軍事衝突報道を受け再び緊張が高まっている。今回の攻撃により、イランは米国や仲介国との協議を中断する可能性が高いという。