5月3日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』のスタジオに現れたのは、妻のこだわりで髪型から服装まで完璧に“木村拓哉”を意識した、スタイリッシュな夫と、どこか“高畑充希”を彷彿とさせる愛らしい雰囲気の妻。 一見、ビジュアル重視の華やかなカップルに見えるふたりだが、その裏側には、酸いも甘いも噛み分けたシングル同士だからこそ辿り着いた、深い愛の物語があった。 【TVer】 なぜ家に線路が!？ トロッコが走