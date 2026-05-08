アメリカのトランプ大統領は、ブラジルのルラ大統領と会談し、関税問題などについて協議しました。アメリカのトランプ大統領は7日、SNSに投稿し、ブラジルのルラ大統領と関税問題などをめぐって協議したと明らかにしました。「会談は極めて順調に進んだ」としていて、今後、両国の当局者間で協議を進めるとしています。トランプ大統領は右派のボルソナロ前大統領と関係が深く、ボルソナロ氏が裁判で政治的迫害を受けたなどとして、