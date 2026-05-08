上司の不機嫌は、部下の集中力と安心感を静かに奪っていく。顔色をうかがわせるだけで、チームには大きな無駄なコストが生まれるからです。「安心して話しかけられる上司」になるにはどうすればいいでしょうか？SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」