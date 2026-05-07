多焦点眼内レンズは、白内障手術の際に挿入されるレンズの一種で、遠近両方の視力を補正することが可能です。そこで今回は多焦点眼内レンズのメリット、デメリットについて医師の中原将光先生（中原眼科）に話を聞きました。 監修医師：中原 将光（中原眼科） 浜松医科大学を卒業後、東京医科歯科大学病院（現・東京科学大学病院）眼科、横浜市立大学附属市民総合医療センターなどで研鑽を積む。その後、国際親善総