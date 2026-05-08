開催：2026.5.8 会場：クアーズ・フィールド 結果：[ロッキーズ] 6 - 2 [メッツ] MLBの試合が8日に行われ、クアーズ・フィールドでロッキーズとメッツが対戦した。 ロッキーズの先発投手はホセ・キンタナ、対するメッツの先発投手はクリスチャン・スコットで試合は開始した。 2回表、6番 アンディ・イバネス 4球目を打ってレフトへの犠牲フライでメッツ得点 COL 0-1 NYM、8番 タ