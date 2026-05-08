かつて大谷翔平への「故意死球」発言で物議を醸し、現在は米マイナーリーグでプレーする韓国人投手が、古巣KBO球団からの“復帰要請”を拒否してアメリカで挑戦を続ける意思を示した。【写真】大谷に「故意死球」コ・ウソクの炎上発言デトロイト・タイガース傘下マイナーAAのエリー・シーウルヴズに所属するコ・ウソクは最近、アメリカでLGツインズのチャ・ミョンソクGMと面会した。コ・ウソクの古巣球団であるLGは現在、守護神ユ