2026年5月6日、ドイツ国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国の若者の間で広がる「寝そべり」族や高い失業率は、経済成長の鈍化と将来への希望の喪失が生んだ構造的な社会問題であると報じた。記事は、Amazonのカスタマーサービス職を解雇された30歳の女性、温蒂（ウェン・ディ）さんが数カ月にわたり2000通近い履歴書を送ったものの、年齢や景気停滞を理由に過酷な就職難に直面している状況を紹介。求職サイトの利用