自民党内で、高市首相（党総裁）を支えるグループ「国力研究会」が発足することになった。麻生副総裁や茂木外相ら実力者が発起人となり、２１日に初会合を開く。派閥・旧派閥を超えて参加を呼びかけており、党内基盤が弱い首相の足元を固める狙いがある。複数の党関係者が明らかにした。７日には所属議員にグループの設立趣意書や入会申込書が配布された。グループの略称は、首相が昨年１０月の総裁選で使用したキャッチフレー