親は妥協しながら子供を育てる。もっと賢い子かと思っていたら、あんまり賢くなかった。勉強できなかったとかね。「こんなこともできないのか」と思いながら育てる。私は小さい時からずっと親父に「大学に行くんだぞ」と言われて18歳まで育ててもらった。期待通りにならなかったことが多かったと思う。そして今、大人になる前の最後の段階で、大学に行くのをやめて巨人に入りたいと思っている。でも、親父には言えない。母に