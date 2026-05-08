お笑いコンビ・エルフの荒川（29）が5日、自身のXを更新。俳優・歌手の木村拓哉（53）との貴重な2ショットプリクラを披露した。【写真】「羨まし過ぎる」公開されたエルフ荒川＆木村拓哉の“相合傘”2ショットプリクラ荒川は「生きる"伝説"たくちゃろとプリ」と、手描きの“相合傘”と大量のハートマークが描かれたプリクラの写真を公開。さらに荒川はこの投稿を自ら引用し、「人生の印籠にさせて頂きます!!!!!」とコメントを