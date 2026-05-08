7日、確定した刑事裁判をやり直す「再審」制度の見直しの議論に合わせてデモが行われました。多くの人々が国会議事堂の前に集まり、「変えよう再審法」や「ノーモア！えん罪」などと書かれたプラカードを持っていました。どのような議論がされているのか、小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員が解説します。■「抗告」で袴田さん再審の裁判開始に9年も…議論の争点になっているのは「抗告」という制度です。裁判のやり直しが決ま