俳優の大葉健二(本名・髙橋健二)さんが6日に亡くなったことが、7日に分かった。71歳。提携していた事務所「ジャパンアクションエンタープライズ」が公式サイトで発表した。 【写真】在りし日の大葉さん最後までヒーローポーズ 公式サイトでは「大葉健二氏につきまして、かねてより病気療養の折、2026年5月6日逝去いたしました」と発表。「皆様方の生前のご厚情に心よりの感謝と共に、謹んで