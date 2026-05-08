「こどもの日」ということで、鳥取砂丘のそばにある「アイエム電子鳥取砂丘こどもの国」に遊びに行ってみました。アイエム電子鳥取砂丘こどもの国https://kodomonokuni.tottori.jp/朝起きたタイミングで、ChatGPTに「どんな事に気をつければいいですか？」と質問してみると「開園時間が延長されている」という超重要情報を入手。その他、「早めの到着が有利」「日焼け・脱水・遊具の熱さ」に気をつけるようアドバイスをもらえまし