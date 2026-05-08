◆第３１回ＮＨＫマイルカップ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（１０日、東京）の出走馬が７日、確定した。Ｇ１企画「聞き馬した」では、エコロアルバの原村正紀オーナー（５９）がスポーツ報知の単独インタビューに応じ、エコロ軍団初の平地Ｇ１制覇へ「本当に取りたい」と力を込めた。馬主１０年目を迎え、躍進を続ける秘けつや愛馬への思いを明かした。スペイン語で“夜