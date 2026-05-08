◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（１７日、東京）の１週前追い切りが７日、東西のトレセンで行われた。今年初戦の阪神牝馬Ｓを制して臨むエンブロイダリーは、美浦・Ｗコースでダノンクラウディア（３歳未勝利）を２馬身追走。直線で強めに追われると超抜の伸びで４馬身先着した。タイムも５ハロン６５秒９―１１秒１と速く、さすがは昨年