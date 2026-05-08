◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）１９歳ルーキーの松原柊亜（しゅあ、フリー）５バーディー、３ボギー、１ダブルボギーでイーブンパーの７２で回り、首位と４打差の９位で発進した。アンダーパーは１２０人中８人。メジャー仕様の難コースで、松原がイーブンパーと耐えた。出だし１番は１メートルに寄