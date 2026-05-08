東京・中央区で起きた男性死亡ひき逃げ事件で、44歳の男が逮捕されました。高岡覚容疑者（44）は7日未明、中央区日本橋本町の路上で乗用車を運転し、石元大佑さん（46）をひき逃げして、死亡させた疑いが持たれています。高岡容疑者は仕事に向かう途中で、調べに対し「人とぶつかったことは間違いない」と容疑を認めているということです。